Lo tachan de terrorista

Ciudad de México.

Tenoch Huerta se convirtió en tendencia ayer en redes sociales con el hashtag #DisneyTerrorista, en el que lo acusan de una conducta violenta, lo tachan de comunista y hasta fue ligado con el terrorismo.

La desacreditación surgió luego de que el viernes el medio estadounidense The Hollywood Reporter diera a conocer que el mexicano se uniría a la secuela de Pantera Negra como villano, y la cual retomará grabaciones en marzo de 2021 tras el inesperado fallecimiento de su protagonista, Chadwick Boseman, debido a cáncer de colon.

¡NO LO QUIEREN!

Internautas de diversas partes del mundo criticaron la decisión de Disney de incluir a la estrella de Narcos: México en el Universo Cinematográfico de Marvel; sin embargo, aún no se ha hecho oficial su participación.

"Increíble que @DisneySpain pretenda tener en sus filas a un actor con tan baja ética moral, con vínculos con terroristas.

"¿Ese es el tipo de ejemplos que quieren que sigan niños y adolescentes?", escribió la usuaria Sophie Ale.

Y es que, de acuerdo con algunos usuarios, Huerta es amigo de Israel Arconada Gómez, quien presuntamente cambió su nombre a Katú Arkonada y quien supuestamente está relacionado con la organización terrorista ETA y es asesor de Morena, partido del actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

ODIO

Y CLASISMO

También retomaron algunas de sus antiguas publicaciones en Twitter para mostrar el odio y clasismo que, aseguran, promueve.

"Tod@s somos potenciales violadores, asesinos, priistas, hijos de puta, etc. por ser seres humanos y no por tener verga. No chinguen", escribió el actor en 2017.