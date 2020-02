Lo señalan de convivir con ´La Barbie´

Sergio Mayer no sabe si procederá legalmente contra la periodista que aseguró que el hoy diputado de Morena asistía a fiestas de Édgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie", exjefe de sicarios de los Beltrán Leyva.

El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados recalcó que los señalamientos son calumnias y son solamente para que Anabel Hernández venda libros.

"No sé si tenga el tiempo de hacer temas legales, yo voy a seguir trabajando. Estoy contento en la legislatura trabajando y de repente, de la nada, si no me acusan de una cosa, lo hacen de otra.

"Y si se dan cuenta de todo lo que han dicho, y se los dejo a ustedes (la prensa), no ha habido un sólo tema que hayan demostrado los hechos; ni sobre las regalías, ni de José José y mucho menos esto, no hay una sola investigación. Así que invito a que hagan su tarea y vayan a la fiscalía a ver si hay alguna", subraya.

Mayer asistió a la presentación de la edición 2020 de los Premios Platino Xcaret, que reconocen lo mejor del cine y series iberoamericanas. Al término del anuncio fue abordado por la prensa.

"Aquí estoy dando la cara. Están hablando de Beltrán Leyva, que creo tiene 12 años que desapareció; de la ´Barbie´, que hace 10 igual. Me parece algo desafortunado y desagradable, pero aquí estoy dando la cara, no tengo de que avergonzarme ni que ocultar, por eso no he dado ninguna declaración porque no me interesa y no tengo el tiempo de estar desmintiendo constantes acusaciones; son calumnias que hacen en mi nombre", apunta.