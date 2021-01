Lo rondan las estrellas

Ciudad de México.

Pocas veces se da una reunión musical para un disco con figuras como Carlos Santana, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Steve Vai, Fher Olvera y Marco Antonio Solís, por decir algunos.

El artífice de esto es Sergio Vallín, guitarrista del grupo Maná, quien los invitó a colaborar en su segundo álbum solista, Microsinfonías, que lanzará en plataformas el 15 de enero.

"Este proyecto lo traía en mente desde 2009, pero con el ajetreo de la banda y el trabajo, no lo había hecho. Ya por ahí del 2016 fue cuando le empecé a darle forma. Demoró mucho por los invitados, porque no era fácil reunirlos y grabar con ellos directamente.

CORTE CLÁSICO

"Siempre quise hacer un disco experimental, con un corte clásico. No soy guitarrista clásico ni mucho menos. Ahora tenemos estas piezas con guitarra que me parece que quedaron fenomenales", reveló Vallín en charla telefónica desde su casa en Aguascalientes.

En esta aventura sonora destacan temas como "Desnudo" (con Santana y Janek Gwizdala), "¿Dónde Estará Mi Primavera?" (con "El Buki") y "Don Sergio" (con la guitarrista clásica paraguaya nominada a los Latin Grammy, Berta Rojas).

"Desde que inicié el proyecto sabía cómo quería el resultado, y aunque quería hacerlo presencial, no fue así con todos. Presencial fue con Alejandro Sanz y Ara Malikian, con Santana, con Berta Rojas. Con los demás fue a distancia. Ni con Fher, que no sé dónde andaba, y lo tuvimos que hacer cada uno por su lado", detalló.

DISFRUTA A TODOS

"Disfruté todos y cada uno de los momentos con la orquesta. Grabaron música para Harry Potter, son músicos excelsos, virtuosos. Estoy súper orgulloso".

Y las otras piezas que le dan forma a Microsinfonías son "Vivir Sin Aire" (con Fher), "Bachata Rosa" (con Juan Luis Guerra y Arturo Sandoval) y "Microsinfonía" (en la que hizo mancuerna con Steve Vai).

Agradeció que Gabriel Abaroa, presidente de los Latin Grammy, le ayudara a establecer contacto con Vai, uno de los guitarristas que ha influenciado a Vallín.

Tras esta experiencia, afirmó el guitarrista mexicano, tiene ya una amistad con el famoso ejecutante estadounidense, quien ha alternado con los más grandes exponentes de su instrumento en el mundo.

AMISTAD DE POR MEDIO

"La verdad es que hemos creado una amistad muy entrañable, él no conocía a Maná, pero muchos de sus colaboradores sí. Ya me ha pasado varias veces que cuando tocamos en Los Ángeles, Steve me llama y me dice: ´¿Me consigues unos boletos para tal o cual persona? Y claro que sí".

Vallín, de 48 años, comentó que, en realidad, grabó 11 canciones para Microsinfonías, pero que, debido a que la mayoría dura de cinco a ocho minutos, decidió guardar cuatro.