Lo reportan estable

Así lo aseguró su esposa Susana de Manzano, quien aclaró que la salud del comediante está muy bien, incluso que, durante su estancia, desde el jueves, en un nosocomio de la colonia Roma, ha mantenido la sonrisa y las bromas.

"Estamos en el hospital porque tuvo un cuadro de infección biliar y lo tienen con antibióticos, pero está bien, gracias a Dios.

"Aún no lo pueden dar de alta porque el antibiótico que le están poniendo solamente a través del suero se lo tiene diagnosticado su gastroenterólogo, el doctor Granados, pero aquí está en la habitación, tranquilo, comiendo bien y medicado", afirmó Susana en entrevista.

De hecho, al momento del enlace telefónico, el actor conocido por su participación en el programa Los Polivoces y La Familia de Diez, en la década de los sesentas, se encontraba comiendo, pero atendió unos segundos la llamada.

NIEGAN FALSAS NOTICIAS

"¡Hola, mijito!, estoy de pocas tuercas, me siento muy bien. Muchas gracias", dijo el histrión, de 82 años.

Ante los rumores de que el cómico estaba en terapia intensiva fue su esposa, así como su hijo Lalo Manzano, quienes negaron la información.

"No es cierto. ¡Qué chismosos! No se espanten, está bien mi esposo.

"Le regresó ese cuadro (de infección), ya lo habían tratado, pero con una sola bacteria que le quede le regresa la infección biliar, pero ya está bien, nunca ha perdido el apetito, ni la risa", aseguró Susana.

"Yo estuve con él el fin de semana porque fue mi cumpleaños (29 de abril) y, de regalo pedí pasar a verlo porque yo estoy en Cancún. Cantamos, me cantó las mañanitas, estuvimos algunos de la familia, el hecho de que esté ahí (en el hospital) no implica que se le quite la fortaleza ni la vitalidad", compartió Lalo en entrevista.