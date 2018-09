Lo más relevante de la Jornada 10 de Liga Mx

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes inicia la jornada 10 del Apertura 2018 de la Liga MX con los Pumas de la UNAM visitando a Monarcas Morelia.

La expectativa será ver a Cruz Azul tras perder el invicto; esta vez recibe al sotanero del Atlas, por lo que se antoja que regrese a la senda del triunfo; también resultará interesante la visita de las Águilas del América a Puebla, campo que se le complica en demasía.



Viernes 21 de septiembre



Morelia VS Pumas UNAM

Se repartieron los últimos 10 enfrentamientos: 4 victorias por lado y 2 empates. Pumas UNAM es el equipo con más goles a favor del campeonato (18), pero anotó en 6 de las 9 jornadas disputadas. En tanto que Morelia, marcó 13 tantos repartidos en 8 juegos.

19:00 horas TV Azteca



Puebla VS. América

América arrastra 7 juegos sin ganar frente a Puebla (5E-2P). Su último triunfo fue 4-0 en Estadio Cuauhtémoc por el Apertura 2014 (Oribe Peralta anotó 1 gol en aquella victoria). Ambos equipos llegan de 2 victorias seguidas en la competencia.

21:00 horas TV Azteca



Sábado 22 de septiembre



Toluca VS. Necaxa

Toluca lleva 3 duelos sin caer y sin recibir goles ante Necaxa. Apenas perdió 1 de los últimos 10 en casa ante Los Rayos (6G-3E-1P). Son 2 de los equipos que más penales tuvieron a favor en el torneo: 3 (Toluca: 3 convertidos; Necaxa: 2 anotados y 1 atajado).

17:00 horas Televisa



León VS. Lobos BUAP

León llega invicto frente a Lobos BUAP, tras 2 duelos disputados en Primera División: 1G-1E (le anotó goles en los 1T y 2T). La Fiera llega de 2 caídas consecutivas en el campeonato, mientras que Los Licántropos, perdieron sus últimos 5 juegos en fila.

19:00 horas Fox Sports / Imagen TV



Cruz Azul VS. Atlas

Cruz Azul pudo con 1 de los últimos 6 en casa frente a Atlas: 1G-2E-3P (recibió goles en los últimos 9 seguidos de local ante los Zorros). Los Cementeros le sacan 18 puntos de diferencia en la tabla (1º contra el 18º), siendo los únicos con puntaje ideal en casa.

21:00 horas Televisa



Tijuana VS. Pachuca

Cumplirán 15 partidos en el historial de Primera. Llegan iguales, con 5 triunfos por equipo, 4 empates, y siempre el equipo que fue local anotó goles. Franco Jara, goleador de Tuzos en el torneo (4), le anotó 2 goles en 3 juegos a Xolos y nunca perdió.

21:06 horas Fox Sports



Domingo 23 de septiembre



Guadalajara VS. Querétaro

Chivas acumula 6 duelos sin caer ante Querétaro (3G-3E). La última victoria de los Gallos Blancos fue en el Clausura 2015 (1-0). Tanto Chivas como Querétaro son 2 de los clubes que más infracciones recibieron en el torneo (139 y 127 faltas respectivamente).

16:00 horas TDN



Santos Laguna VS. Veracruz

Solamente empataron 1 de los últimos 12 enfrentamientos en Estadio Nuevo Corona (el resto: 8 triunfos locales y 3 visitantes). Entre Julio Furch y Jonathan Rodríguez anotaron el 71% de los goles del equipo en el Torneo Apertura 2018.

18:00 horas TV Azteca



Tigres UANL VS. Monterrey

Tigres UANL perdió solo 1 de los últimos 9 en casa ante Monterrey: 4G-4E-1P (1-3 en Liguilla del Clausura 2016). Tanto Universitarios como Rayados son 2 de los equipos con más goles de cabeza en el campeonato (6 y 5 tantos respectivamente).

20:00 horas Izzi