Lo quieren para dirigir ´live action´ de Blancanieves

Los Ángeles, California.

El cineasta estadounidense Marc Webb está negociando su fichaje como director de la nueva cinta sobre Blancanieves que prepara Disney con el aliciente de que esta vez no será una película animada sino que tendrá actores de carne y hueso, informó este jueves el medio especializado Variety.

La variada filmografía de Webb incluye títulos de comedia romántica como "500 Days of Summer" (2009), que protagonizaron Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel; y películas de superhéroes como "The Amazing Spider-Man" (2012) y "The Amazing Spider-Man 2" (2014), cuyo reparto encabezaron Andrew Garfield y Emma Stone.

Webb también ha dedicado gran parte de su carrera a la televisión en series como "Crazy Ex-Girlfriend" o "Limitless".

Erin Cressida Wilson, que escribió la cinta "The Girl on the Train" (2014), también se encuentra en conversaciones con Disney para firmar el guion de esta película que todavía no tiene intérpretes confirmados y que aportará una nueva mirada al clásico de la animación "Snow White and the Seven Dwarfs" (1937).

Con actores reales y números musicales, la película contará con nuevas canciones compuestas por Benj Pasek y Justin Paul, que ya trabajaron para el exitoso filme "La La Land" (2016).