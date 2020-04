¡Lo quiere en el cine!

El personaje de El Santo es inmortal y al Hijo del Santo le gustaría que su heredero, extendiera la perpetuidad del Enmascarado de Plata más en el cine que en la propia lucha libre.

Así lo dejó entrever el técnico, quien aseguró en una transmisión en vivo por Instagram con Cinta de Oro, que su deseo es que Santo Jr. mejor se dedique a preservar la fama del personaje en la pantalla grande por encima de los cuadriláteros.

"Este personaje tiene que ser para siempre. Mi padre lo inició en la lucha libre, para todos aquellos que andan perdidos y dicen que El Santo se hizo en el cine, quiero decirles que no, El Santo se hizo en la lucha libre desde 1942 y lo del cine llegó hasta el 58.

"Después mi padre hizo historietas, películas y luego me dio la oportunidad de continuar con su legado y este personaje en un futuro, quizás Santo Jr. lo pueda interpretar. La verdad es que a mí me gustaría mucho que él hiciera cine, más que la lucha, me gustaría que hiciera cine, pero eso sí, el personaje va a seguir vivo por muchas generaciones más", mencionó.

Santo Jr. debutó como tal el 2 de julio del 2016 en el York Hall de Londres, Inglaterra, para que el 13 de agosto de ese mismo año se presentara por primera vez en México, en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez de Tijuana, Baja California.

Después de esto, tuvo alguna aparición más en provincia, pero no se ha presentado en la Ciudad de México.