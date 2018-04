¡LO QUERÍAN EN MÉXICO!

Ciudad de México

La estrella del Galaxy de Los Ángeles, Zlatan Ibrahimovic, reveló que tuvo una oferta de la Liga MX antes de llegar a la MLS, aunque la decisión de jugar en Estados Unidos ya estaba tomada.

"No puedo decir de dónde, todo es confidencial. Tuve una oferta, pero mi mente estaba en el LA Galaxy, y cuando decido algo no importa qué se ponga en el camino, porque cuando me enfoco en una cosa eso es todo lo que busco", dijo el sueco en entrevista con ESPN.

El delantero de 36 años no descartó participar en el Mundial con su Selección, aunque ahora se enfoca en volver a disfrutar del juego.

"Hay muchos juegos por jugar antes de saber que me siento tan vivo, que puedo hacer otra cosa que está mucho más lejos, así que veamos qué pasa. La puerta no está cerrada", aseguró.

El ariete afirmó que México no debe preocuparse por él en el Mundial, sino por el juego colectivo de Suecia, que es lo que los llevó a la Copa del Mundo.

"Eliminaron a una gran nación para avanzar al Mundial, y no hay un jugador específico que tienen que cubrir, tienen que mirar al juego colectivo para ganar".

Asimismo, "Ibra" elogió a Jonathan dos Santos, con quien compartió vestidor en el Barcelona y ahora se reencontró en su nueva aventura.

Por otra parte el delantero sueco sólo tuvo palabras de agradecimiento hacía el entrenador portugués José Mourinho, con quien tuvo una relación en el Manchester United.

A pesar de salir del club que dirige el luso hace una semana, la relación entre ambos es cordial, ya que el mismo atacante declaró que no hubo ningún problema con "Mou" a quien conoció previamente durante su etapa en Inter de Milán.

"Me dijo que el único problema que tenía conmigo era cuando tenía que quedarme de descanso", explicó el ahora jugador de LA Galaxy.