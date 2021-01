Lo que viene para el final del reality Kardashian

Khloe confiesa que quiere otro bebé, Kris duda de su decisión de terminar el programa, y Kourtney y Scott se dejan ver juntos, son algunas de las revelaciones que hace el primer adelanto de la última temporada del reality Keeping Up With The Kardashians.

Tras 20 temporadas, la última entrega del show del clan Kardashian-Jenner comenzará a emitirse en México a partir del 27 de abril, en E! Entertainment.