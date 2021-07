Lo que sabemos del caso Polly, arrollada en Iztacalco

¿Qué les pasó a Polly Olivares y Fernanda Cuadra?

En el video se observa cómo Diego a bordo de un auto blanco, centra a un grupo de al menos cinco jóvenes, que corren para evitar ser embestidos. Sin embargo, dos mujeres de 26 años, identificadas como Polly Olivares y Fernanda Cuadra no lograron esquivar el carro y fueron arrolladas.

Según la declaración de Fernando Olivares, padre de Polly, la joven quedó atrapada entre las llantas del auto, por lo que fue arrastrada varias calles, lo que "le ocasionó quemaduras de tercer grado en uno de sus pechos, el estómago; tiene los brazos rotos, fractura de cráneo" y se encuentra en terapia intensiva.

Las víctimas fueron trasladadas a los hospitales Xoco y Balbuena donde se les reportó con lesiones de gravedad, e incluso, usuarios de redes, señalaron que una de las mujeres atropelladas habría perdido una oreja y tendría daños cerebrales tras ser arrastrada por alrededor de cuatro cuadras.

Debido a que la grabación se hizo viral, usuarios de redes sociales y autoridades de la Ciudad de México se dieron a la tarea de buscar e identificar al agresor.

La familia de Polly argumentó que no había recibido la atención necesaria por parte de las autoridades y manifestó su temor de que Diego se fugara y no pagara por sus actos, ya que "no querían abrir carpeta de investigación".

Incluso Pedro Carrizales, mejor conocido como "El Mijis", ofreció una recompensa de 50 mil pesos a quien aporte información útil que ayudara a localizar a Diego "H".

Luego de huir del sitio de los hechos, salir de su casa y apagar su celular, se difundió un audio que posiblemente mandó Diego "H" a un amigo, donde hace referencia a que se va a suicidar, ya que no está preparado para enfrentar el juicio de la sociedad.

En días posteriores a la agresión, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) buscó en dos alcaldías y en Hidalgo a Diego "N", luego de que la institución obtuvo la orden de aprehensión en contra del imputado, por el hecho, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual es considerado de prisión preventiva oficiosa.

A tres días de que Diego arrollará a Fernanda Cuadra y Polly Olivares, se revelaron imágenes de las placas del auto con que embistió a las jóvenes.

Este jueves, familiares y amigos Polly Olivares y Fernanda Cuadra marcharon de manera pacífica con dirección a la sede de la Fiscalía capitalina para exigir justicia y que las autoridades logren la captura del responsable.

La tarde de ayer viernes, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre de Diego Armando Helguera Salgado. Horas después el acusado se entregó voluntariamente ante autoridades de la fiscalía capitalina.

La fiscalía capitalina ya cumplió la orden de aprehensión en su contra y fue trasladado al Reclusorio Oriente.