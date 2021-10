Lo que nunca se debe hacer con un arma en set

"Y varias veces me han explotado estopines (para simular balas en su cuerpo)", dice entre risas.

La noticia del caso Alec Baldwin, quien disparó un arma supuestamente vacía, ocasionando la muerte de la directora de fotografía y herido al director de su nuevo filme, le sorprendió.

Noé se sabe de memoria protocolos utilizados en producciones nacionales y donde los actores, por respeto, también tienen su parte en la tarea de seguridad.

"Por ningún motivo le tienes que apuntar a alguien, eso es vital, y mantener el arma hacia abajo. El armero tiene la obligación de enseñarte que está vacía y tú como actor tienes la obligación de decirle a tu compañero eso y mostrársela para que no se preocupe.

"Para ZeroZeroZero los GAFE (fuerzas especiales) no enseñaron y ni siquiera ellos tienen la libertad de meter el dedo al gatillo, saben que cuando lo metes es porque vas a disparar, siempre estar apuntado hacia abajo, nunca arriba", detalla.

Y resalta la importancia de gente especializada como el stunt (doble de acción) quien es el responsable de enseñar cómo se ensaya y calentar el cuerpo, antes de una escena peligrosa si es que el actor la va a hacer.

El histrión considera que en el caso Baldwin no se revisó el arma, algo que es un protocolo.

Pero también reconoce la existencia de colegas que presumen usar armas y hay producciones donde el ritmo de filmación es tan grande, que los cuidados son insuficientes.

"Los protocolos no se deben perder, es estar siempre muy atentos. Hay actores que comienzan a padrotear con las armas y jugar que las fotos y no sé qué y eso me parece de una irresponsabilidad, no profesional. El problema de ahora es que todo se hace a granel, hay llamados de 17 secuencias todo el día y es mucho, entonces a veces por más cuidado que se tengan, se van las cosas. Hay que ir corriendo contra todo, alcanzas dos o tres tomas y si va a haber disparos, armas, la producciones tienen que ver que cuando hay estas escenas se debe tener más cuidado y no se van filmar 20 escenas, sino 10, nada puede estar por encima de la vida", explica.

Noé estuvo en esta ciudad para presentar "Nudo mixteco", ópera prima de Ángeles Cruz, que cuenta la historia de migrantes que regresan a su pueblo en Oaxaca.