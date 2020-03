Lo que don Nacho decía era ley: Pérez

Oscar Pérez, exarquero de Cruz Azul y actual entrenador de porteros del conjunto celeste, lamentó la muerte de Ignacio Trelles, a quien calificó como una persona adelantada a su época.

El "Conejo" recordó que Nacho le ayudó durante su desarrollo como jugador de La Máquina en los años 90, situación que impactó positivamente en su carrera.

"Hoy me levanto, no había visto las redes ni el celular, pero después lo veo y me encuentro con esta mala noticia del fallecimiento de don Nacho, que es toda una leyenda del futbol mexicano y Cruz Azul. Yo muy agradecido con él porque siempre estuvo cerca, tuvo siempre palabras de apoyo para mí y siempre estaré agradecido.

"Siempre iba a los entrenamientos y observaba, era una persona muy inteligente y atenta para dar un consejo, acercarse con nosotros. Estamos hablando de una institución del deporte y que al final representaba mucho en Cruz Azul, lo que don Nacho Trelles decía era ley y así lo pensábamos", dijo el "Conejo" en entrevista con CANCHA.

El ex arquero resaltó el buen humor que caracterizaba a Ignacio Trelles, quien levantó el bicampeonato como DT de Cruz Azul en las temporadas 1978-79 y 1979-80.