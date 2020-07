Lo que dejó Hanna...

Esperemos que el agua baje más en los próximos días, siempre hemos sufrido inundaciones en la temporada de lluvias, pero jamás habíamos pasado por esto.¨ Gloria Estrada, Colonia Nuevo Amanecer

Los habitantes de la colonia Nuevo Amanecer finalmente ayer pudieron ingresar a sus viviendas, luego de que las corrientes de agua disminuyeran en casi el 50 por ciento, evidenciando los daños materiales dejados por el huracán Hanna en sus muebles, electrodomésticos y otras pertenencias.

Pese a que algunos se colocaron sobre bloques de concreto, la corriente de agua los hizo flotar, causando en algunos daños, mientras que en otros, pérdida total.

“Lo más difícil de todo es esto, ver mis cosas así, sufrí mucho cuando vi el agua que se iba metiendo, alcanzamos a refugiarnos en el techo, mi esposa y mis dos hijos, no dormí, luego me di cuenta que mis colchones estaban flotando, por más que quise aguantarme llorar, no pude, todo mi esfuerzo de lo llevó el agua”, declaró Lorenzo, habitante de la calle Ignacio Ramírez.

Consideró que en su caso deberá invertir más de 30 mil pesos para volver a tener una vivienda digna.

VIVEN CALVARIO

En la misma situación está Gloria Estrada, su vecina quien aún con el agua en las rodillas buscaba documentos de identidad antes de irse a un albergue.

Contabilizar los daños en estas viviendas ha resultado hasta el momento imposible para las autoridades, quienes reconocen que en esta zona el agua alcanzó al menos dos metros.

Aunque debido a las barreras y colocación de costales de arena en las puertas, se logró que la que accedió a las salas, recamaras, cocina, así como áreas comunes fuera menor.

Por lo que ahora las peticiones de los damnificados se enfocan en productos de limpieza, como cloro, escobas, jabón, así como pipas de agua potable.

“Esperemos que el agua baje más en los próximos días, siempre hemos sufrido inundaciones en la temporada de lluvias, pero jamás habíamos pasado por esto’’, mencionó Gloria Estrada.

Mientras tanto, en los ingresos a la colonia cercanos al Libramiento Luis Donaldo Colosio se han fijado algunas guardias para la entrega de despensa, alimentos, ropa y otros insumos en apoyo o los damnificados.

El agua ingresó a las viviendas, pese a tener costales de arena en las puertas.