Lo que Amores perros dejó a Prieto

VENECIA, Italia.

Siempre está observando los detalles, la luz, las atmósferas que hacen especial un lugar para archivar estas imágenes en su memoria y después quizá plasmarlas en alguna obra.

"Por ejemplo ahora estoy viendo esas sillas rojas y el contraste que hacen con la luz que entra por el borde de la ventana", comenta el fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, cuya sensibilidad y arte lo han llevado a ser uno de los más buscados del mundo y con quien EL UNIVERSAL —en una pausa en su tarea como jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia— se encontró en las oficinas de la Sala Grande y de esta misión en Italia.

"Ha sido una gran oportunidad y un ejercicio en muchos sentidos porque el arte es emoción y sentimiento y a veces es difícil traducir eso a palabras".

Esta experiencia como jurado llega cerca de que "Amores perros", cuyo guión fue de Guillermo Arriaga, dirección de Alejandro González Iñárritu y actuación de Gael García, cumpla 20 años.

"Estas dos décadas han sido un viaje maravilloso, el éxito de Amores perros fue algo inesperado, yo sentía que era una película especial y la disfruté mucho y desde que filmé publicidad con Alejandro González Iñárritu hicimos una amistad muy bonita y sabía que su primer filme iba a ser bueno pero no me esperaba un guión como ese, así que cuando lo leí fue una gran sorpresa y bueno, el resto es historia", recuerda.

A Rodrigo Prieto este año le ha tocado juzgar dos películas en las que precisamente está Gael García.

"Ha sido muy especial verlo en los filmes pero también lo he visto en persona aquí porque Gael y yo seguimos en contacto, a lo largo de estos años nos hemos reunido bastante. También vi a Guillermo Arriaga y me dio mucho gusto".

La pasión ante todo. Rodrigo ha trabajado con directores como Ang Lee, Pedro Almodóvar y Spike Lee. Pero con los que más proyectos ha hecho es con Iñárritu y con Martin Scorsese.

"Creo que en ambos casos es la pasión. Alejandro obviamente tiene un talento gigantesco pero es un apasionado de las historias y de cómo contarlas entonces el diseño cinematográfico es muy particular.

"Lo mismo pasa con Scorsese. Con ambos no se trata nada más de conseguir el material para meterlo en la lata (algo que pasa mucho), sino que los dos son muy clavados en planear la filmación respecto a cómo se va a editar la película".

Con "El irlandés". Prieto está trabajando intensamente con Martin Scorsese; recientemente hizo la fotografía de "The Irishman", protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci y justo está terminando la corrección de color.

"Fue una filmación increíble. Mirar la actuación de estos grandes no sólo por ser leyendas sino por ver lo que están haciendo en el set fue algo extraordinario que ya verán en la película. Mi esposa Mónica me consiguió el día de mi cumpleaños que Scorsese, Joe Pesci y De Niro me firmaran un póster de Toro salvaje, que es mi película favorita y eso fue increíble", dice sonriendo el fotógrafo que también acompañará a Scorsese en su nuevo proyecto.

"Se llama 'Killers of the flower moon' y está basado en el libro homónimo sobre la comunidad de nativos americanos Osage y es una historia interesantísima porque es el momento de gestación del FBI porque uno de sus primeros casos tuvo que ver con este grupo".