Lo primero es cambiar el chip mental

El bajar de peso en forma rápida ha orillado a un incremento de consumo de productos milagro, así como de cirugías bariátricas, que al final no funcionan, porque lo primero es cambiar el chip de la mente, todo depende de la persona.

Muchas buscan el consejo del vecino o del amigo y adquieren pastillas hasta de las redes sociales, de esas "milagrosas, algunos pueden ser coadyuvantes, pero nunca van hacer todo el trabajo.

Claudia Munguía Cisneros, nutrióloga, explica que todo el proceso para bajar peso incluye ejercicio, buen estilo de vida y buena dieta.

Normalmente las personas hacen dietas rigurosas, extremas, que solamente duran un día o una semana, luego ya no quieren saber nada porque se sienten mal, lo que hace pensar que no pueden llevar un régimen alimenticio.

"Si existirá la pastilla mágica todos estuviéramos delgados, no habrá este problema, pero no existe, hay doctores que han gastado su vida entera en tratar de encontrar ese tipo de solución, de bajar de peso sin ejercicio ni dieta, y al final dicen es dieta y ejercicio, no existe nada mágico, no le saquemos la vuelta a una buena rutina de ejercicio", dijo

EL CAMINO CORTO

En cuestión de cirugías, se aplica cuando el paciente tiene obesidad mórbida, es donde es aplicable la manga gástrica, pero al final, no cambia el chip mental, si la persona logra cambiar es cuando se logra el éxito.

Algunas personas prefieren el camino corto y no batallar, pero al final de cuentas es más difícil después de la cirugía, porque la dieta es más estricta.

"Algunos después de todo lo que viven si, cambian, hacen la dieta, que es liquida, estricta, luego blanda, y muy controlada, y si ve resultados, pero cuando su cuerpo se los permite empezar a comer otra vez, vuelven aumentar de peso, es que nos operen del cerebro, ese día vamos a solucionar eso, que nos hagan la conciencia de una buena alimentación, aun así bajan por el tipo de alimentación que les dan, casos extremos lo que es manga gástrica y bien nutridos, con suplementos y dieta controlada, que no tengan anemia y pierdan solamente grasa", expresó la nutrióloga.

INVERTIR EN PREVENCIÓN

Munguía Cisneros, comentó que las enfermedades que está ocasionando el sobrepeso y obesidad, genera aplicar mayores recursos al sector salud, por lo que la prevención a nivel escolar, laboral, comunidades, medios de comunicación que regulen publicad de comida chatarra y buenos hábitos en el hogar, es lo ideal para tener menos gasto en la corrección.

"La corrección estamos hablando de atención un problema de diabetes, de presión arterial por años, atender transplante de riñón porque un mal control de alimentación o diabetes nos lleva a insuficiencia renal, tratamientos renales que estamos hablando de una diálisis cuánto no cuesta y son pocos los servicios que cuentan con esto, y los costos se elevan, con prevención podemos aminorar esta epidemia", apuntó.

Claudia Munguía Cisneros, explicó que para poder disminuir el problema, es necesario comenzar desde el hogar, con buenos hábitos alimenticios, luego sumar esfuerzos con el gobierno y escuelas.

"En la casa se tiene que formar un ambiente saludable, si no hay un ambiente es muy difícil que en otras áreas se lleve esta continuidad, si el padre de familia se sienta con ciertos alimentos y quiere forzar a su hijo a que haga algo diferente, es muy poco probable que tenga éxito, hay incongruencia, porque ellos aprenden con el ejemplo, al final de cuenta no se va a seguir, es empezar por nuestra casa, con más frutas, snack, organizar nuestras comida, y cocinar, queremos bajar de peso y no queremos cocinar, necesitamos dedicarle tiempo a nuestros alimentos", recalcó.

Además es indispensable hacer 30 minutos de ejercicio diarios, sin rutinas fuertes o intensas, ya que no se logra le meta de esta forma, ya que es inspiración y disciplina, hacer la despensa sin hambre, organizar la comida y dos litros de agua diarios, además de hacerse un examen médico.

El cambio

>Debe ser bajar el 10% el peso que trae el paciente extra

Que sea gradual

>No soluciones de un día para otro.

Lo rápido

>La banda gástrica ajustable, el balón gástrico y el bypass gástrico.