Lo persiguen hombres armados y se va a una zanja

Monterrey, México.

Gilberto Sepúlveda Villarreal, de 40 años, dijo ante autoridades que sospecha que los pistoleros pretendían asaltarlo, indicó una fuente.



Sin embargo, añadió el informante, anoche los investigadores no habían establecido el móvil de la agresión.



De acuerdo con el informante, el ataque fue reportado a las 11:40 horas de ayer cuando Sepúlveda Villarreal tuvo el accidente vial en el cruce de Paseo de los Leones y Valle de las Cumbres.



Un testigo se acercó a la Ford Explorer verde y encontró al hombre sangrando del rostro, por lo que pidió ayuda.



Sepúlveda Villarreal fue llevado al Hospital Universitario, donde lo reportaron grave.



La fuente señaló que antes de ser llevado al nosocomio, el herido manifestó que circulaba por la Avenida Lincoln y después llegó a Paseo de los Leones, en donde los delincuentes comenzaron a seguirlo.



El hombre, agregó el informante, aceleró para escapar de los pistoleros y fue por ello que dispararon.



Una bala lo hirió en el rostro y los delincuentes ya no lo persiguieron.



Después, mientras conducía herido sufrió el accidente vial.



En su breve declaración, Sepúlveda Villarreal no precisó cuántos pistoleros participaron en la agresión y en qué vehículo andaban.