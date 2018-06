"(En un albergue) tendrían que aceptarnos con las mascotas porque no podemos dejarlas". Vidal del Ángel, damnificado.

sandra.tovar@elmanana.com

Ángel Santiago se abre paso entre el agua que se desbordó de la calichera de la colonia Paseo de las Flores.

Hasta los hombros le llega el nivel del líquido que desde la madrugada, comenzó a derramarse y que dejó sin patrimonio a cientos de familias en este sector.

El rostro de Ángel Santiago es de impotencia, desesperación, tristeza y rabia.

En pocos minutos observó como el esfuerzo de su trabajo simplemente quedó inundado.

Con gran dificultad se va acercando hasta donde personal de la Comisión Nacional del Agua coloca algunas bombas, para extraer el agua que inunda la colonia para enviarla a un pozo cercano.

-¿Desde dónde viene?

-Aquí vivo en la calle Ave de Paraíso- responde mientras señala una de las arterias principales de la colonia que se encuentra inundada.

-¿Logró rescatar algunos documentos?

-Los llevo mojados, pero sí (los resguarda en una bolsa plástica).

-¿Hay gente en su casa?

-Ya no.

A la pregunta de las pérdidas que tuvo en el hogar, el rostro de Ángel Santiago se descompone.

Los ojos se le llenan de lágrimas.

"Todo, lo perdimos todo", dice y mueve la cabeza de un lado a otro.

-¿Tiene niños? ¿en qué trabaja?

Se le va el habla y apenas nos muestra dos dedos de la mano, uno por cada hijo que tiene.

Se le cuestiona a dónde va, si tiene algún lugar dónde quedarse y responde que no.

Entre lágrimas cuenta que su familia se encuentra en casa de su suegra y hacia allá se dirige.

-¿Algún mensaje para las autoridades?

Mueve la cabeza negativamente y hace sonar los dientes. Ya no puede contener el llanto.

Se aleja entre la lluvia, llevando consigo los documentos que rescató y que ahora son todo su patrimonio.

¿A DÓNDE?

Caso similar es el de Vidal del Ángel y Sandra Vera, con sus tres hijos, quienes daban vuelta a las calles de la colonia Paseo de las Flores.

"No podemos irnos, tenemos miedo de que nos roben nuestras cosas, le hemos estado dando vueltas a las calles, pero tenemos unas mascotas y vamos por ellas".

Cuentan que el agua comenzó a subir y decidieron salir de su hogar, pero se resistían a dejar sus pertenencias.

"No sabemos a donde ir, no tenemos familia aquí. Si nos proporcionan un albergue estamos dispuestos a irnos pero tendrían que aceptarnos con las mascotas porque no podemos dejarlas".

Indicaron que con sacrificio lograr hacerse de una vivienda, muebles y un automóvil que quedaron bajo el agua.

"Nos quedamos sin nuestras cosas, eso ya no lo vamos a recuperar. Vamos a esperar que baje el agua para poder llegar a nuestra casa, para ver qué podemos rescatar".

Rosa Sosa Villa, residente de este sector, salió con su esposo y su hija pues algunos vecinos les dijeron que una casa de dos pisos, calles más adelante, se podían refugiar.

"Nos vamos a meter en una casa, nos dijeron que en una casa de dos pisos están todos, ahí se fueron mis vecinos. Ya no pudimos sacar nada, todo se quedó bajo el agua".

DEAMBULAN. La familia Vera del Ángel deambulaba por la colonia Paseo de las Flores pues no tenían dónde quedarse.