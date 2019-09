Lo peor de Fernand está por llegar hoy. Prepárese para los remanentes

Harlingen, Texas.- Los residentes del Valle de Texas están tomando medidas preventivas para mantener sus hogares seguros con los restos de Fernand de la depresión tropical que permanecen en el área y que causaron graves estragos en ciudades de Tamaulipas y Nuevo León..

Una medida preventiva que los residentes están tomando para mantener el agua fuera de sus hogares es proveerse de sacos de arena para evitar que el agua entre a sus casas y la otra medida es tener documentos importantes a la mano por si existe la necesidad de abandonar sus hogares.

Seis sacos de arena es lo que generalmente se ha ofrecido a los residentes de todo el Valle. Pero los funcionarios dicen que eso puede no ser suficiente. "No queremos que nadie piense que seis sacos de arena detendrán 20 pulgadas de agua porque no es así", explicó Tom Hushen, Coordinador de Manejo de Emergencias del Condado de Cameron.

Las agencias, como el Condado de Cameron, dicen que intentan asegurarse de que todos obtengan el mismo número. "Los sacos de arena se emiten, pero a veces se entregan tarde dependiendo de lo que esté haciendo la tormenta. No podemos entregar sacos de arena cada vez que llueve, así que cada vez que es temporada de huracanes nos aseguramos de tener un suministro adecuado y adicional ", dijo Hushen.

"Hay una gran oportunidad para que entre el agua, por lo que este será un lugar perfecto para colocar bolsas de arena", explicó Nathan Flores de Emergency Management mientras colocaba los sacos de arena a lo largo de una puerta en una demostración.

Para aquellos con seguro contra inundaciones o que lo están investigando, se recomienda preguntar sobre sus deducibles para asegurarse de que estén cubiertos.