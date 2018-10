Lo pensionan sin avisarle; denuncia al Ayuntamiento

" Me están dando mil quinientos pesos por pago de pensión, yo llegue a cobrar normal mis cheques y me dicen que tengo que ir a otra área, me dirijo y después me dicen que estoy pensionado y que si no quiero firmar es mi problema, eso me dijeron". José Antonio Hernández, afectado.

José Antonio Hernández de 53 años tiene más de una década en hospitales, rehabilitación y quirófanos desde que sufrió un accidente de trabajo en el 2005, cuando ingresó a trabajar al ayuntamiento de Reynosa.

Le fue otorgada una incapacidad permanente debido a sus problemas de movilidad, el pasado lunes se enteró que personal municipal lo pensionó sin notificarle con menos del 50% de su salario. "Me están dando mil quinientos pesos por pago de pensión, yo llegue a cobrar normal mis cheques y me dicen que tengo que ir a otra área, me dirijo y después me dicen que estoy pensionado y que si no quiero firmar es mi problema, eso me dijeron".

En su búsqueda de respuestas ha buscado a la presidenta municipal Maki Ortiz para que le expliqué el porqué de su decisión, busca llegar a un acuerdo con el pago que le corresponde por los problemas de salud que sufre debido al accidente. "Yo he ido en estos días a buscarla pero me dicen que no esta y se portan muy mal conmigo, a mi me cuesta ir a la presidencia, no puedo moverme bien, no es justo, quiero hablar con ella".

Al recordar el accidente automovilístico cambia su semblante, recuerda que él junto con otros compañeros salió de la oficina para atender un reporte de seguridad, en su trayecto otro vehículo los impactó, provocando que él saliera proyectado y rebotará contra una pared.

Durante dos meses no tuvo conocimiento

En los 13 años de incapacidad se ha sometido a por lo menos 4 operaciones, los diagnósticos médicos indican que requiere una nueva para que la movilidad de su pierna derecha mejore.

Ya que actualmente camina con apoyo de una muleta, no puede permanecer mucho tiempo de pie y constantemente sufre de dólores. "Yo tengo que estar medicado las 24 horas, me cuesta mucho trabajo realizar cualquier actividad normal para mi ir al baño es un reto, bañarme, ir a hacer algún mandado, es muy difícil".

Es el sustento de una familia de tres integrantes, su esposa y dos menores que estudian.

El pago que le ofrece el municipio equivalen a 100 pesos diarios. "Eso que me quieren dar no alcanza para nada.yo único que quiero es que la presidenta municipal tome conocimiento de mi caso, qué puedo comprar con ese dinero, leche, frijol y tortillas, falta la luz, la renta, el gas, la escuela, los otros gastos".