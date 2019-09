Lo menos que pide Azcárraga al América es el título

Emilio Azcárraga, dueño de las Águilas, advirtió que América no salvará su torneo en caso de ganarle mañana a Chivas en el Clásico Nacional, pues lo mínimo que le pide a los jugadores azulcremas y al DT Miguel Herrera es el título de Liga.

"En casa no se salva la temporada ganando clásicos, se salva ganado títulos... Ya Miguel (Herrera) dijo que no van a empatar y eso es una buen noticia.

"Yo concuerdo con Miguel (Herrera), también es un mes de no haber perdido. Hemos tenido una campaña complicada desde el principio por las salidas de jugadores importantes, las llegadas, las lesiones. Sin embargo, el América no puede tener excusas, no puede salir y ganarle sólo al Guadalajara, tiene que ganarle a todos, calificar a la Liguilla y ser campeón", dijo Azcárraga en el Nido de Coapa, donde se presentó esta tarde para la celebración con motivo del 103 aniversario del club, donde le acompañaron jugadores y leyendas de la Institución.

Azcárraga Jean, aplaudió la llegada de Giovani dos Santos y Guillermo Ochoa, siempre con la intención de que América se mantenga como el club más grande de México.

"La exigencia es campeonar, somos y queremos seguir siendo el más grande. (Ochoa y Gio) son jugadores muy importantes, mexicanos, que tienen una carrera muy importante en México y el extranjero también. Gio se hizo en Europa, pero su equipo es el América, y Memo siempre ha sido de casa.

"América siempre apostará por jugadores así, por darles oportunidad de salir y crecer, tanto nacionales como extranjeros, y el que quiera regresar siempre tendrá las puertas abiertas porque siempre tenemos un gran agradecimiento, en el caso de ellos, además por lo que hicieron en Selección", sentenció.