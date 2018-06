Lo mejor de Broadway

Nueva York, E.U.

Andrew Garfield ganó ayer el Premio Tony al mejor actor en una obra por su trabajo en "Angels in America", el monumental trama de Tony Kushner sobre la vida y el amor en la década de 1980.

La ceremonia de entrega de premios en su edición número 72 se realizó en el Radio City Music Hall en Nueva York.

Garfield interpreta a un joven gay enfermo de sida en la extensa reposición de siete horas junto a Nathan Lane. Garfield le dedicó el honor a la comunidad LGBTQ, que dijo luchó y murió por el derecho al amar. Dijo que la obra es un rechazo a la intolerancia, la humillación y la opresión.

PREMIO ESPECIAL. Bruce Springsteen recibió un Tony especial de la mano de Billy Joel.

ANFITRIONES

Los anfitriones Josh Groban y Sara Bareilles arrancaron la ceremonia con un dueto al piano de autoparodia para todos los perdedores allá afuera, incluidos ellos mismos.

Ni Bareilles ni Groban han ganado premios Grammy o Tony pese a haber vendido millones de álbumes y haber aparecido en Broadway. Hicieron de eso una graciosa canción.

¡QUé SHOWS!

Los espectadores disfrutaron de números musicales de "The Band´s Visit", ´´Carousel", ´´Frozen", ´´Mean Girls", ´´My Fair Lady", ´´Once on This Island", ´´SpongeBob SquarePants" y "Summer: The Donna Summer Musical" y "Dear Evan Hansen".

Entre otros premios estuvieron El premio por mejor obra es para Harry Potter and the cursed child, Mejor Director de un musical fue para David Cromer por The band´s visit, Mejor libreto musical fue para The band´s visit.

Ari´el Stachel ganó el premio a mejor actor de reparto en un musical por The band´s visit, La actriz Lindsay Mendez se llevó el premio por mejor actriz de reparto en un musical por Corousel y la actriz Laurie Metcalf ganó el premio por mejor actriz de reparto y el actor Nathan Lane ganó como mejor actor de reparto en una obra por Angels in America.

Mientas que John Tiffany se llevó el premio por mejor dirección de una obra por Harry Potter and the cursed child.

Al cierre de la edición aun se desconocía el ganador a Mejor Musical disputado por dos nuevos musicales que encabezaron la lista de nominados con 12 candidaturas: "Mean Girls" de Tina Fey y "SpongeBob SquarePants".