Lo lleva el maquillaje a las grandes ligas

Oriundo de la Ciudad de México , el ex fotógrafo y editor compite dentro de la categoría de Mejor Maquillaje Contemporáneo para un programa de Variedad, No Ficción o Reality de la ceremonia que otorga los máximos galardones a la televisión de Estados Unidos .

"Ya llevaba mucho tiempo que sentía que trabajaba en las grandes ligas, pero ahora sí, con esta nominación, me siento que tengo esa ´certificación´ de estar reconocido. Estoy feliz.

"Es estar en el máximo nivel, que reconozcan el trabajo de un equipo que entrega todo, y me siento feliz por mí, por mis compañeros, por la jefa del equipo (Zena S. Green), estamos que no nos la creemos", platicó el maquillista.

Del Castillo ha trabajado en el equipo que arregla a presentadores y ganadores en los Premios Óscar, además de explotar su talento en películas como Nace una Estrella, El Gran Showman y Judas y el Mesías Negro.

"Ahora estoy trabajando en una película en la que, por contrato, no puedo decir cuál es, pero cuando se anunciaron las nominaciones (al Emmy), empezó a sonar mi teléfono, llegaban mensajes y yo con una actriz, ¡no podía contestar!

"Cuando acabé con ella, leí y me di cuenta de la nominación, y sí me da gusto porque es un gran logro, es un premio técnico, de un gremio muy específico. Me da mucha alegría que en este mundo tan competido a un hispano le abran un espacio", expresó Del Castillo.

De haber hecho sus pininos como extra en televisión a trabajar con Hugh Jackman o Lady Gaga, fue como avanzó su carrera a lo largo de los 10 últimos años, y no hay día que no agradezca las oportunidades profesionales que tiene.

El entrevistado afirmó que sabe que la competencia es muy fuerte en el evento que anuncia ganadores el 19 de septiembre, ya que la popularidad del equipo de maquillistas de Saturday Night Live y RuPaul´s Drag Race es amplia. Pero confía en poder vencerlos.