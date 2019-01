Lo llamaba ´el monstruo´

Ciudad de México

"Johnny y yo nos referimos a su otra personalidad, la parte de él que está presente cuando me golpea... la llamamos el monstruo, y lo hemos llamado monstruo por muchos años", dijo Amber Heard en un testimonio inédito en 2016 sobre su divorcio del actor Johnny Depp.

La actriz fue interrogada por el abogado Blair Berk, empleado por su expareja, el 13 de agosto del 2016 en una oficina legal de Century City; la transcripción de 471 páginas de la conversación se dio a conocer hasta ahora por The Hollywood Reporter.

"Yo estaba petrificada por el monstruo", agregó la celebridad.

La protagonista de Aquaman pidió testificar en el proceso legal de la demanda a The Sun en Reino Unido, aunque una fuente dijo que el equipo legal de Depp se negó a permitirlo y la amenazó con demandarla por violar un acuerdo de no divulgación; ella podría participar en el juicio si The Sun la llama como testigo.