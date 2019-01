´LO IMPORTANTE ES SEGUIR SUMANDO´: LALO GARZA

Empatar no estaba en el presupuesto del Atlético Reynosa en esta jornada 18 ya que recibían al penúltimo lugar del Grupo 1 (Durango). Por eso, al terminar el encuentro las caras largas no se hicieron esperar en los jugadores de casa. Eduardo Garza no quedó conforme con el resultado, pero pudo dormir tranquilo ya que el equipo sigue sumando y la racha llegó a 9 partidos sin perder (7 triunfos y 2 empates).

"Un partido muy cerrado, se vinieron a encerrar, a hacer su juego, nos comprometimos a no perder puntos aquí en casa, a sumar los tres puntos siempre y hoy no se pudo, a nadie nos gusta el empate o la derrota, pero la cabeza arriba como siempre, lo rescatable de este partido es que la racha sigue, lo importante es no dejar de sumar y no pasa nada, el equipo está concentrado y mentalizado para hacer cosas grandes", afirmó el guardameta reynosense.

Aunque el triunfo se les escapó, Garza resaltó la actitud que mostraron sus compañeros, sobre todo en los segundos 45 minutos.

"En el segundo tiempo salimos con otra mentalidad, se vio un equipo más aguerrido, más de lucha, generamos las jugadas pero no las metimos", comentó.

En 485 minutos se quedó la racha de "Lalo" sin aceptar gol y tuvo que ser una jugada con mala fortuna, aunque eso no le quita el sueño.

"Me la desvían, con la cabeza, Arreguín salta y me la desvía, ya no pude reaccionar, pero es parte de esto, no pasa nada, vamos para adelante, ya cerramos esa página", señaló el arquero.

Reynosa visitará a los Loros de Colima el próximo fin de semana en la jornada 19 y "Lalo" ya se frota las manos.

"Creo que si se puede ir a sumar, va a ser como un partido de liguilla, un partido muy importante, creo que nos vamos a medir con un muy buen equipo como lo es Loros de Colima", finalizó.