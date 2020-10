"Lo importante es que se reduzcan fallecimientos por Covid"

Ante un posible rebrote de contagios en el país de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que lo que más le importa es que se reduzca el número de fallecimientos por esta pandemia.

"Yo tengo un parámetro que es el que me importa más de todos, no solo es si tenemos capacidad para atender enfermos, desde luego eso nos interesa, nos importa o el número de contagios, pero lo que más, más, más me importa es que no haya fallecimientos, reducir el número de fallecidos, y en eso vamos mejorando. Ahí no tenemos todavía una situación de alarma, ha ido bajando el número de fallecidos".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que la reducción de muertes por esta pandemia en México tiene que ver con varios factores, entre ellos el que exista una mejor atención en las personas contagiadas.

"Tiene que ver con una serie de factores, no solo con el que esté disminuyendo la intensidad de la pandemia, tiene que ver con mejor atención cada día, a los enfermos o afectados por la pandemia, pero eso es lo estamos haciendo", dijo.