Ciudad de México.

Kalimba informó mediante sus redes sociales que fue hospitalizado tras sufrir un accidente que le ocasionó lesiones en tendones y ligamentos del tobillo.

"Estoy en el hospital porque me fui a tomar fotos a San Miguel (de Allende) y como es empedrado San Miguel, había una piedra floja, no me fijé, pise la piedra, se me fue el tobillo hacía dentro, sólo quería avisarles" finalizó el músico.