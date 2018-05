Lo harán por primera vez pero no saben por quién

Los jóvenes reynosenses que estrenarán su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) en 30 días todavía no definen por quién votar.

Otros quienes ya cumplieron la mayoría de edad optaron no tramitar su documento de identificación.

Juan Pablo Cruz, un estudiante de último grado de preparatoria, declaró que "tengo pensado que sí voy a votar, pero todavía no me he decidido, porque la verdad he estado viendo a los candidatos y ninguno me gusta, voy a hacer el intento en estos días de volver a checar porque no me puedo quedar sin votar, aunque sea por el o la menos peor".

Jesus Antonio Vega explicó que antes de pararse frente a las urnas revisará las propuestas "pues así al cien por ciento no sé por quién, pero tengo una noción, yo me fijo en los resultados, por ejemplo antes las personas votaban por el partido y no por el candidato, hubo muchas promesas que no se cumplieron, yo sí espero un cambio ,espero que mi voto cuente o que haga diferencia".

Ambos afirmaron que las propuestas en el tema de seguridad y educación tienen más peso en su sufragio.

Para estas votaciones el Instituto Nacional Electoral (INE) permitió que todos los menores de edad que cumplieran los 18 años antes del 1 de julio tramitaran una identificación con el fin de participar en estas elecciones.

Jesús Antonio Vega.