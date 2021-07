Lo expulsan de Megadeth

“David Ellefson ya no tocará con Megadeth y oficialmente nos separamos de él. No tomamos esta decisión a la ligera. Si bien no conocemos todos los detalles de lo ocurrido, lo que hasta ahora se ha revelado es suficiente para que el trabajar juntos sea imposible en adelante.

Noticia Relacionada Exhortan a agilizar la vacunación

“Esperamos ver a nuestros fans de gira este verano y estamos ansiosos por compartir nuestra nueva música con el mundo”, tuiteó, en la cuenta del grupo, el cofundador y guitarrista principal de Megadeth, Dave Mustaine.

SE DEFIENDE

Ellefson fue acusado de seducir a una joven menor de edad a través de mensajes y videos en línea, que circularon en las redes sociales hace unas semanas.

A través de su Instagram, el bajista negó las acusaciones y escribió que los clips fueron “interacciones privadas de adultos que fueron sacadas de contexto y manipuladas para infligir el máximo daño a mi reputación, mi carrera y mi familia”.

“Los videos fueron divulgados con mala intención por un tercero que no estaba autorizado a tenerlos ni compartirlos”, aseguró.

Hace dos semanas, cuando los medios se hicieron eco de la situación de Ellefson, Megadeth emitió un comunicado asegurando que todas las voces se escucharían con claridad y respeto.