Lo estamos poniendo rápido: Trump sobre muro

Cd. de México.- El Presidente estadounidense, Donald Trump, prometió que para finales de 2020 tendría listo cerca de 800 kilómetros de muro fronterizo, según publicó en un video en Twitter.

"Lo estamos poniendo rápido, y lo estamos poniendo donde más lo quiere la Patrulla Fronteriza. Tendremos para finales del próximo año cerca de 500 millas (804 kilómetros) de muro", dijo Trump.

WE ARE BUILDING THE WALL... pic.twitter.com/OQQaag2ZUW