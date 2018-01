Lo eliminan de portada por escándalo sexual

"Tomamos la decisión de no incluir a James Franco en la portada de la edición anual una vez que supimos de las denuncias contra él”. Vocero de Vanity Fair

Ciudad de México

La portada, en la que además aparecen Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Tom Hanks, Michael B. Jordan, Zendaya, Claire Foy, Jessica Chastain, Michael Shannon, Harrison Ford, Gal Gadot, Graydon Carter y Robert De Niro, también ha sido motivo de escándalo por presuntamente tener retoques digitales mal realizados.

EL ESCÁNDALO

A mediados de este mes, Franco fue acusado de conducta sexual inapropiada por cinco mujeres a través de un artículo publicado en Los Angeles Times.

Cuatro de las acusadoras fueron estudiantes de Franco. Una de ellas, Sarah Tither-Kaplan, asegura haber sido contratada por él para una película inédita, “The long home”, en la que interpretó a una prostituta y fue víctima de abuso.

A ella se le pidió, al igual que a otras mujeres, aparecer en una escena extra de una orgía en la que Franco simulaba practicar sexo oral a las mujeres. Sin embargo, según el relato de Tither-Kaplan, Franco quitó las protecciones de plástico que cubrían las ingles de las mujeres antes de simular el sexo oral.

Otra actriz que participó en ese rodaje confirmó el relato de la joven, según el Times.

Otras dos mujeres, Hilary Dusome y Natalie Chmiel, hablaron sobre el comportamiento de Franco en el teatro Playhouse West, donde era profesor de interpretación antes de abrir su propio centro, Studio 4.

Ambas recordaron un rodaje que calificaron como hostil en un antro en el que Franco supuestamente les solicitó desnudarse. Ninguna aceptó y el artista se marchó enfurecido.

Violet Paley denunció que Franco la presionó para practicarle sexo oral en su coche.

“Estaba hablando con él y de repente su pene estaba afuera. Me puse muy nerviosa y dije: ‘¿podemos hacer esto luego?’ Él me empujaba la cabeza hacia abajo y yo no quería que me odiara, así que lo hice”, relató Paley.

LO NIEGA

Franco, quien portó un pin en señal de apoyo al movimiento Time’s Up durante la pasada ceremonia de los Globos de oro en la que ganó el premio a Mejor Actor por “The disaster artist: obra maestra”, ha negado las acusaciones.

EXCLUIDO. James Franco fue descartado de la portada anual de Vanity Fair que dedica a la industria de Hollywood.