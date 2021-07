Lo detienen por agresivo

La mujer señaló que su hijo se puso agresivo sin motivo alguno y empezó a pelear con todos los integrantes de su casa.

Dijo que ya no lo aguanta y que ya hasta lo ha corrido de su casa pero que nunca se quiere ir. Agregó que ya le ha dicho que buscara donde vivir que no lo quiere en su casa, pues ya es mayor de edad y ademas no trabaja.

Indicó que siempre anda de mal humor, y ayer no fue la excepción y cuando empezó a discutir llamó a la Policía Estatal para que fueran a detenerlo.

La madre de familia pidió al juez calificador que le dieran un fuerte correctivo, para ver si así entiende y ahora si se va de su casa.