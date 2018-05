Lo despiden por hacer una colecta

Quiso hacer una buena obra, pero fue cesado de su puesto de trabajo en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo.



José Luis Machado Celestino, quien se desempeñaba como jefe del departamento de Servicios Generales en la UT, fue despedido injustamente, así señalaron ex alumnos de la universidad, luego de una colecta económica para beneficio de uno de sus colaboradores, que en abril perdió su vivienda y la mayoría de sus pertenencias en un incendio múltiple.



"Había otros maestros apoyando la colecta, uno de ellos era el coordinador de Ingeniería Mecatrónica, que ese mismo día también le quitaron su cargo, dejándolo sólo como maestro; también sin razón alguna. No sé con qué fines quieran dañar a los profesores, de los mejores.



"Sé que el rector es panista, yo también lo soy; nosotros salimos en el 2001 de la universidad, creímos que la UT iba a estar mejor, y estéticamente así es, pero administrativamente está hecha garras", afirmó Berenice Blas.



En abril, un incendio acabó con tres viviendas en la colonia Voluntad y Trabajo, una de ellas pertenecía a un empleado de la universidad que estaba a cargo de Machado Celestino; posterior al siniestro, los docentes y algunos alumnos se organizaron para reunir fondos y donarlos a quien había perdido su patrimonio.



La colecta comenzó al interior de la universidad, pero fue suspendida al poco rato; de acuerdo a la declaración de los jóvenes, el propio director interrumpió la causa altruista. Los ya organizados solicitaron un permiso de boteo al Ayuntamiento, el cual se les otorgó e incluso una unidad de protección. Con el documento en mano, los altruistas se reunieron en las afueras de la universidad al día siguiente y ya en horarios no laborales, para hacer otra colecta, en la vía pública, pero el rector nuevamente les prohibió la acción.



"Nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y hacemos público esto porque estamos a favor de los maestros que han sido despedidos y hostigados. Pedimos que por lo menos dé fundamentos de por qué optó por correr y quitar un cargo a los ingenieros, y por qué no permitió la colecta para ayudar a uno de sus colaboradores, pues él como rector creo que debió apoyar más no evitar la ayuda hacia uno de sus trabajadores", agregó.