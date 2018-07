Lo despiden de golpe y porrazo. Se queja de que lo corrieron injustificadamente

Señora Rosalva señor Presidente pónganse la mano en el corazón, yo fui una persona responsable dedicado a mí trabajo que nunca les fallé, por eso desde aquí le hago un llamado por que no es justo lo que me están haciendo no lo merezco . Francisco Guadalupe Sifuentes, empleado despedido

, Tam.- Persona con capacidades diferentes que trabajaba en el CADIF de la colonia Graciano Sánchez dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) desde hace más de 9 años, se queja deinjustificado que ahora lo ha dejado en una situación bastante difícil económicamente.

Esto al depender su sustento del sueldo que percibía él, su esposa que se dedica a los quehaceres del hogar y su hijo de tan solo 7 años de edad el cual se encuentra enfermo, por lo que dice que con esto que le hicieron se le vino el mundo encima ya que se trata de una falsedad.

Entrevistado ayer por reporteros de este medio de comunicación al que recurrió por ser una empresa seria y profesional, Francisco Guadalupe Sifuentes residente de la colonia Emilio Martínez Manatou, afirmó que cuando el jueves antes de salir al encontrarse en el CADIF que es su centro de trabajo, le llamado la licenciada Rosario Cavazos directora del DIF para de golpe y porrazo darle la noticia de que por recorte de personal quedo fuera de la nómina.

Sin embargo afirmó que su despido se debió a una venganza mal infundada, ya que el verdadero motivo del por que lo dieron de baja es porque supuestamente anduvo apoyando al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia Municipal, cosa que asegura es totalmente falsa por lo que desde esta tribuna hizo un llamado a la Presidenta del DIF y al Alcalde.

"Me afecta mucho por que de ahí pago la renta, de ahí mantenía a mí familia, a mí esposa e hijo que esta enfermo y es un niño discapacitado, estoy muy triste por que en lugar de que el DIF deba de apoyar a personas como un servidor nos corren y realmente sin fundamento, por que según andaba apoyando al candidato del PAN a la Alcaldía, cosa que es totalmente falsa".

Y prosiguió... "señora Rosalva señor Presidente pónganse la mano en el corazón, yo fui una persona responsable dedicado a mí trabajo que nunca les falle, por eso desde aquí le hago un llamado por que no es justo lo que me están haciendo no lo merezco".