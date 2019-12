Lo despiden de ´American Gods´

El actor Orlando Jones reveló que fue despedido de la serie American Gods, en la que interpretó al Dios Anansi, alias el señor Nancy, porque dijo que supuestamente el nuevo showrunner piensa que su personaje manda un mensaje negativo a la comunidad negra de América.

"No habrá más señor Nancy. No dejen que estos hijos de pu... digan que aman al señor Nancy. No lo hacen. No voy a nombrar nombres, pero el nuevo showrunner de la temporada tres nació en Connecticut y estudió en Yale, así que es muy inteligente.

MOLESTO

"Y cree que el enojo del señor Nancy por que se hagan las p**tas cosas es un mensaje equivocado para la América negra", dijo el famoso en un video que publicó en redes sociales.

De acuerdo con E! News, Charles Eglee fue elegido en mayo para ser el showrunner de la próxima temporada y fungir a su vez como productor ejecutivo del programa, que fue cocreado por Bryan Fuller y Michael Green basado en el libro homónimo de Neil Gaiman.

"Este hombre blando se sienta en esa silla de toma de decisiones y estoy muy seguro de que tiene muchos mejores amigos negros que le asesoran y le dejaron en claro que si no se deshacían de ese Dios enojado, el señor Nancy, él comenzaría un levantamiento tipo Dinamarca Vesey en este País. Digo, ¿qué más podría ser?", añadió.

COMPAÑEROS

LO APOYAN

Jones también agradeció la oportunidad de formar parte de la producción a Gaiman, Fuller y Green, quienes respondieron su grabación con la frase "corazón roto".

La actriz Gabrielle Union expresó su apoyo al famoso en redes sociales luego de que, al igual que él, ella fuera despedida del programa America´s Got Talent tras quejarse de presunto racismo y de comportamientos ofensivos hacia ella en el set; los dos programas son producidos por la empresa Fremantle.