Lo despide con emotivo mensaje

Con un emotivo mensaje, Regina Orozco despidió a su padre, el señor José Guadalupe Orozco Gavaldón, a través de sus redes sociales, la actriz agradeció el amor incondicional que siempre le dio en vida.

"Pepe, Chubito, papá GRACIAS porque con la luz de tus ojos me enseñaste a reconocer la bondad de la vida. Te voy a extrañar pero también voy a reír cuando recuerde cuánto amor y risas compartimos. Que tu partida sea nada más un momento corto para reencontrarnos. Te amo y gracias por tu amor incondicional", escribió. Su mensaje fue acompañado de un video que reúne fotografías de momentos familiares especiales.

Regina termina "Todos a bailar": "Me dejaron ser como soy"

Después de más de una década Regina Orozco regresó a trabajar en un reality show televisivo. La cantante de ópera fue juez de la llamada "generación de la luz" en la quinta temporada de la Academia, transmitida por TV Azteca.

En 2017 cambio a la empresa Televisa para participar en una novela con la única condición de que no se burlaran de personajes de mujeres con sobre peso, pues ella siempre ha sido defensora de distintas causas sociales. A finales del año pasado sorprendió con su reincorporación a las filas de Azteca como juez del programa "Todos a bailar", donde calificó a varias familias que compitieron por un sueño, liderados por un famoso. La intérprete aseguró que su regreso se debió a la comodidad y autenticidad que le ofrece la empresa.

"Me he sentido muy bienvenida y sobre todo muy respetada, me gusta porque me dejan ser como soy y creo que por eso ha funcionado; lo único que me han dicho es ´no hables de política´, pero yo entiendo porque es un programa de baile y de familia", dijo Orozco en entrevista.

Sin embargo la intérprete no se siente reprimida a la hora de hablar de sus preferencias políticas, que es un tema que le apasiona, pues desde el año pasado está realizando un programa junto a su colega Susana Zabaleta llamado "Andan Sueltas" que se presentará en una plataforma independiente.

Después de este proyecto seguirá con dos series en streaming, formato para el que ya ha trabajado durante la pandemia en series como "Se rentan cuartos" y la cinta "Acapulco", de Eugenio Derbez.