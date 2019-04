Lo demandará Warner Bros.

Los Ángeles, California.

Por el video de la campaña de Donald Trump que se difundió en redes sociales, la productora Warner Bros. emprenderá acciones legales toda vez que utilizó música de la película "El caballero de la noche asciende".

El audiovisual de dos minutos, que se acompañó de la leyenda titulada "Make America great again!", se reprodujo más de 2 millones de veces y se lanzó como parte de la campaña de reelección de 2020 del presidente de Estados Unidos.

Horas después, el equipo de campaña de Trump dio a conocer que el video era de un simpatizante. El mismo ya se bajó de la red y actualmente solo aparece el mensaje: "Este video fue inhabilitado en respuesta a un reporte por parte del dueño de los derechos de autor".

La música de fondo que se utilizó es "Why do we fall", en el video, haciendo alusión a sus "enemigos" tal cual tráiler cinematográfico, aparecen los demócratas Barack Obama y Hillary Clinton, así como Rosie O'Donnell, Bryan Cranston, Amy Schumer, John Dickerson y Bill Clinton, con quienes el presidente se ha peleado públicamente en el pasado.