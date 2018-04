Lo del paro va en serio

Ciudad de México

Las voces de autoridad en el futbol mexicano siguen haciéndose notar. Eliminar el "Pacto de Caballeros" del futbol mexicano es un deseo que poco a poco alcanza los tintes de realidad.

Así lo considera Moisés Muñoz, portero del Puebla, quien asegura que desde el surgimiento de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro), están más cerca de anular dicho pacto.

"Estamos recibiendo apoyo de los jugadores mayores que hemos hecho un nombre en el futbol mexicano, y contamos con los jugadores que están en Europa", declaró el arquero mexicano en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Con relación a un posible paro en la Jornada 17 del Clausura 2018, Muñoz comentó que su principal arma será el diálogo con los dueños de los equipos; sin embargo, no descartó otras medidas.

"Estamos apostando por el diálogo. Lo más importante es que se ha creado la Asociación y eso nos da mucha fuerza. Lo que estamos haciendo va enserio y no es un amague. La mayoría de los futbolistas estamos en el mismo canal y de no llegar a nada con el diálogo, tomaremos otra medidas", aseveró el ex arquero del América.

Muñoz, de 38 años, mencionó que los dueños ya se dieron cuenta que las cosas van enserio y espera que se llegue a un acuerdo lo antes posible.

"Queremos que se convierta en un acuerdo escrito por la Federación Mexicana de Futbol para que ya no exista el ´Pacto de Caballeros´ y esté regulado", concluyó.