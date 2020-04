Lo defiende su esposa

La actriz y esposa del cantante Michael Bublé, Luisana Lopilato, desmintió las acusaciones de violencia de género que trascendieron contra el cantante.

Lo anterior en una trasmisión en vivo que hizo Lopilato en compañía del intérprete.

"Es muy importante ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal", dijo.

Durante esta cuarentena, la pareja ha estado muy activa en redes sociales comparten juegos, cuentan historias y cocinan para entretener a sus seguidores.

MALENTENDIDO

Pero la semana pasada uno de sus videos generó particular repercusión cuando el cantante canadiense fue acusado de maltratador por pegarle un codazo a su esposa al inicio del envío, pero al ver la polémica,la actriz salió a defender a su esposo.

"Todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento y añoranzas y tenemos que soportar, escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia".

Luisana y Bublé volvieron a hacer una de sus transmisiones en vivo desde la casa que comparten en Vancouver, Canadá, en la que les mostraron a sus seguidores su receta para hacer ñoquis caseros, siguiendo la receta de la abuela del cantante.

AGRADECE PREOCUPACIÓN

"Necesito hablarle a mi gente antes de empezar. Quiero decirles a todos, porque veo que ya hay un montón de gente conectada, que leí sus mensajes el fin de semana y que estoy totalmente agradecida, gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro".

"Es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Me puso contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen, que nos tienen. Así que gracias, pero esto no es mi caso", cerró así Lopilato el revuelo.