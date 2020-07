Lo de Javier Aquino fue desafortunado: Siboldi

Robert Dante Siboldi conoce bien a Javier Aquino, enemigo público en estos momentos del Cruz Azul.

El entrenador cementero no quiso entrar en más polémica sobre las declaraciones del canterano, quien despreció el legado de La Máquina hace un par de días.

"Conozco a Javier de muchos años y fue un comentario desafortunado, realmente. Sé que estaba enojado y caliente. Estoy seguro que no es su sentir sobre el Cruz Azul. En ese trance de calentura puedes decir cosas que no piensas y no sientes, pero ahí queda", comentó el uruguayo esta mañana en teleconferencia.

El miércoles por la noche, después de perder en penaltis en la semifinal de la Copa por México, Aquino, muy molesto, exclamó: "No ganan nada en 30 años y siguen reclamando. Que no mamen. Ganan un partido acá y están festejando".

Siboldi coincidió con el oaxaqueño en el Cruz Azul Hidalgo y le ayudó a formarse como futbolista.

A pesar de ello, el técnico se mostró orgulloso por cómo reaccionó su plantel ante las actitudes de los Tigres, sin agacharse o voltear la cara. Para el charrúa, un club como Cruz Azul siempre debe mostrar una imagen fuerte.

"Si se había mermado algo o, en otros procesos ese carácter, teníamos que retomar la personalidad, de no doblarse y pelear hasta el último minuto".