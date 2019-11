Lo cura poder de la mente

El actor Héctor Suárez aseguró que se encuentra totalmente restablecido del cáncer de vejiga que padecía gracias a que "el cuerpo humano es una máquina que puede autocurarse, solo que no nos enseñan a hacerlo".

A dos meses de que se le practicara una cirugía para erradicar el cáncer de vejiga, el histrión reapareció y platicó ante los medios de comunicación sobre su estado de salud, que afirmó es muy bueno, además de que está completamente restablecido y listo para seguir trabajando.

BAJO CHEQUEO

Ya no tengo cáncer, después de cuatro años, dos operaciones, ya estamos bien", dijo el protagonista de La señora presidenta.

Asimismo, afirma que continúa bajo chequeo médico, además de cuidar su alimentación para evitar que pueda regresar la enfermedad.

Recordó que la operación que tuvo en septiembre fue difícil; sin embargo, no perdió el ánimo.

SE AUTOCURA

Esta cirugía se practicó porque la vejiga se había pegado al colon y urgía que se realizara, pero la expectativa no era muy buena y así no quería vivir. |Yo le dije a mi esposa que así no quería vivir".

A pesar del escepticismo de los doctores, Suárez aseguró que pudo separar los órganos con el poder de mente "todos podemos curarnos, todos tenemos la capacidad porque la máquina humana está diseñada para autocurarse, lo que pasa es que no nos enseña a hablar con nuestro cuerpo".