Lo culpa si se pospone la pelea

Ciudad de México

Luego del botellazo que Carlos Trejo le dio a Alfredo Adame, el conductor cuenta con seguridad de la Policía Federal las 24 horas por si Trejo intenta hacerle algo, así lo informó en conferencia.

Adame dice que no se cancela la pelea, sólo se pospone por la herida que le causó Carlos Trejo con una botella de 250 mililitros en la conferencia de prensa del pasado miércoles. El conductor menciona que los médicos le dijeron que si la botella le hubiera dado dos centímetros más abajo, hubiera perdido el ojo.

"Él dice que soy un maricón, pero la verdad es que sí me causó una herida profunda. Me dieron cinco puntadas internas y cuatro externas. Me dijo el cirujano que entre cuatro y seis semanas no me puedo tocar la cara. En el momento en el que algo me tocara la lesión, esta se iba a abrir. Yo creo que el 2 de agosto no va a haber pelea", mencionó el actor en conferencia de prensa.

TACHA A CARLOS DE MITÓMANO

"Él es un mitómano y un cerdo. No le crean. Estas heridas nunca sanan completamente. Me dijeron que debía levantar una demanda".

Adame refirió que en cuanto a la cláusula de que si alguno de los dos no se presenta a la pelea pagará 1.5 millones de pesos. Él ya se protegió, pues demandó a Trejo, a quien señala como el único culpable de que él no se pudiera presentar a la pelea.

"Si se llega a cancelar el enfrentamiento es porque él ocasionó un problema. Él tendría que pagarlo. Yo lo tengo bien agarrado de los huevos. Esta demanda es por lesiones calificadas, ataque, agresión por alevosía y ventaja", dijo.

Y en cuanto al asesinato del joven que Trejo le imputó a Adame, el exconductor de "Hoy" dijo que nunca se le citó para el caso y afirmó que el procurador le aseguró que el joven de 21 años fue asesinado por asaltantes.

SE PREPARA

Alfredo asume que él está preparado para todo si pierde o no. Se considera un "vengador", ya que dice que el "cazafantasmas" es un sociópata que no debe estar en circulación porque lo han metido ocho veces a la cárcel. Y que aún tiene cuentas pendientes por pagar. Por ejemplo, afirmó que la casa de Cañitas no le pertenece a Trejo y promete que se la va a devolver a los verdaderos dueños de la casa de una vez por todas.

"Yo seré el justiciero. Le voy a cobrar la factura", sostuvo.

Adame aseguró que no pelea porque sí. Cree que la victoria no está en la contienda, sino en evitarla. Y que sólo le queda defenderse porque lo obligaron a hacerlo.

Por el momento la pelea del 2 de agosto está en la cuerda floja. Alfredo tiene cita con el doctor el próximo martes para saber si puede pelear o no, pero él cree que no podrá hacerlo.