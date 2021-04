Lo conquista con sazón

Te puedo decir que estoy viviendo el matrimonio de una manera diferente y eso tiene que ver con la madurez y el lugar en el que estoy ahora”. Karina Banda, presentadora

Siempre ha sido un hombre de buen comer, amante del picante y los sabores, pero gracias a su esposa Karina Banda, Carlos Ponce descubrió su gusto por la carne con papas, la cochinita pibil y las tortillas de maíz recién hechas.

“Con ella descubrí otro sazón, otro sabor porque a mí la comida mexicana me fascina de toda la vida, desde chiquito”, comenta el puertorriqueño, quien en dos semanas más cumplirá nueve meses de casado con la regia.

SE CASAN EN PANDEMIA

Luego de dos años de noviazgo, en plena pandemia, el 30 de julio del 2020 la pareja se casó por el civil en una ceremonia íntima a la que asistieron sólo los cuatro hijos del actor.

Acompañados de familiares y amigos, siempre y cuando la pandemia lo permita, la pareja desea celebrar con una fiesta en México su matrimonio.

“Es muy regio estar casado con ella”, señala el actor de 48 años, “esta niña es una joya, una onza de oro y más. Estamos muy claros que la pandemia ha afectado a mucha gente, pero en nuestro caso nos unió mucho”.

APLICADA EN LA COCINA

Karina por ejemplo se aplicó en la cocina para también conquistar el estómago de su marido.

Con las recetas de su mamá e instrucciones por videollamada, la presentadora de El Gordo y La Flaca enamoró el paladar del actor, quien como su fan número uno le echa porras en todo lo que prepara.

“Aprendí a cocinar el arroz rojo, blanco, la carnita con papas que le encanta a Carlos. También lo conquisté con sopes de cochinita pibil, que ahora es su platillo favorito”, señala Karina.

“Ahí lo tienes echándome porras cuando se inflan las tortillas porque significa que están en su punto. Del picante él aguanta todo, no te imaginas lo bueno que es para comer picante”.

TAREAS COMPARTIDAS

Por los trabajos de ambos, las tareas del hogar son compartidas.

“Cuando yo me levanto él ya me tiene la tasa de café al lado de mi cama. Está al pendiente de que no me falte nada, si me ve trabajando me dice ‘oye ¿qué quieres de comer? ¿qué compro? ¿te traigo algo? y se agradece, nos hemos acoplado”, dice ella.

Lo que más disfrutan uno del otro es su buen humor, pues entre ellos nunca faltan las risas.

“Yo siempre he sido inmaduro”, reconoce el actor de la telenovela Silvana Sin Lana, “digamos que tengo el niño muy despierto”.

La llegada de Karina a su vida, agrega el galán de telenovelas, simplemente es un regalo de Dios.

Tras su divorcio y luego de 12 años soltero, el actor encontró en la regia a su mujer ideal.

Karina, también divorciada, señala que junto a Ponce descubrió una nueva forma de amar.