Lo cautiva un héroe real

Nueva York, E.U.

Durante la última década, al tiempo que recibía una nominación al Óscar por 12 Años Esclavo, se pavoneaba en la obra Everyman de la compañía teatral National Theater y blandía armas mágicas en la cinta Doctor Strange: Hechicero Supremo, Chiwetel Ejiofor ha tenido otras cosas en mente.

Cuando no acumulaba elogios frente a la cámara, investigaba formas de trabajar detrás de ella para hacer una película sobre William Kamkwamba, quien a los 13 años salvó a su poblado en Malawi de la sequía y la hambruna al construir un molino de viento.

El resultado, la película El Niño que Domó el Viento (The Boy Who Harnessed the Wind), que marca su debut como director de un largometraje.

Basado en las memorias de Kamkwamba, publicadas en el 2009, el filme ya está disponible en Netflix tras exhibirse en salas de cine selectas durante una semana.