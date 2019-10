Lo cambia por una mujer

Hace unos días se dio a conocer que Esmeralda Pimentel terminó su relación con el actor Osvaldo Benavides porque ella quería "experimentar y salir con mujeres".

Ahora, por unas imáganes que compartió los fans ya especulan quién le robó el corazón.

En una extensa publicación, Esmeralda felicitó por su cumpleaños a una amiga de nombre Gabriela. Sin embargo, por lo cariñosas que lucen en las imágenes los usuarios señalaron que entre ellas podría haber algo más que una buena amistad.

GABRIELA: Hermana me has dado tanta felicidad, tantas carcajadas de esas que me duele la panza. Eres la amiga con la que quiero envejecer bailando y seguirnos encontrando en las siguientes vidas. Gracias por ser mi incondicional, literal en las buenas y en las malísimas. Prepárate porque twenty twenty es tuyo! Así que Bitch Don´t Kill my Vibe porque @gabrielamarcosp anda de cumple! TE AMO".

La mayoría de los usuarios felicitaron a Esmeralda por hacer público su amor a una mujer: ´Qué padre verte tan bisexual´, ´Anden se ve que son tan lindas juntas qué amor´, ´Son tan hermosas juntas´, fueron tan solo algunos de los comentarios que recibió.