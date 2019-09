Lo cambia el luto

Monterrey, México

El dolor vivido tras la pérdida de su madre hace tres años, hizo que Pablo Ruiz hallara la oportunidad de ser una mejor persona y ahora vive con la esperanza de volver a verla.

El cantante argentino, de 44 años, compartió que tras perder a su amiga, confidente y la mujer que lo apoyó en todo, está en la búsqueda de alimentar su espíritu.

"La muerte de mi madre me hizo un click muy fuerte. Ya tenía una base espiritual porque mi mamá siempre ha sido de estudiar estas cosas, pero a raíz de que ella murió entendí que esto no puede terminar aquí, no puede ser que no la vuelva a ver, en algún momento la voy a volver a ver y voy a estar con ella otra vez", comentó el cantante.

"Estos últimos días la estoy soñando. Con su muerte no caí en depresión porque me volví mejor ser humano a través de esta experiencia de dolor. Mi madre era mi confidente, la que me apoyó en todo, su presencia está y dije 'ahora por mí y por ella voy a ser una mejor versión de mí para todo'".

SE TRANSFORMA

Comentó que se encuentra en una transformación en todos los sentidos.

No sólo busca ser un mejor hombre, incluso está cambiando su estilo de vida.

Por ahora está solo, no tiene pareja, pero Pablo Ruiz está en busca de...

"Estoy en una transformación muy interior mía, de buscar mi paz interior, todo eso que me mantiene muy feliz y contento. A nivel espiritual me estoy enfocando en mí mismo".

Su transformación, añadió, consiste en meditar y también ha dejado de comer carne.

"Estoy feliz de este regreso, cada vez me estoy presentando en lugares más grandes", comentó el artista, quien adelantó que pronto podrá ser visto en un proyecto de Netflix como actor.