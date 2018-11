Lo califican de ´insoportable´

Ciudad de México

De la mano de la empresa Teleset, Televisa ya trabaja en un nuevo proyecto el cual llegará en lugar de la novela juvenil "Like", misma que llevará por nombre "La reina soy yo" y que contará con la participación de Michelle Renaud, Polo Morín, Mane de la Parra, Brandon Peniche, Lambda García y Arleth Terán.

Lamentablemente, antes de su estreno ya se habla del melodrama y no precisamente por su historia y producción, sino porque uno de sus protagonistas es tachado de "insoportable".

De acuerdo con Martha Figueroa en su emisión "Con permiso", Mane de la Parra está intolerante.

"El protagonista es Mane de la Parra y dicen que anda ´insoportable´. ¿Tú crees? El caso es que Mane se trae en jaque a la gente de vestuario: ´¡ay, que esto no me gusta, esto no hace que me vea varonil, que si Lambda se ve mejor que yo´, total que

anda chocantito", mencionó Martha.

Se dice además que pide trato distinto a los demás actores. Cabe mencionar que este sería el primer escándalo que se le conoce al también cantante.

Además añadió que decidieron realizar unos promocionales y el único que no accedió a dar comentarios a la prensa fue Mane.