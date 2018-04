Lo califica de ´violador en serie´

La primera acusadora en testificar en el nuevo juicio de Bill Cosby describió al comediante ayer como "un violador en serie" al defenderse de los abogados del comediante, mientras que una segunda acusadora lo confrontó entre lágrimas por un presunto abuso cometido hace 32 años al preguntarle: "Usted lo recuerda, ¿no es así, señor Cosby?".

El dramatismo en la corte llevó a que los abogados de Cosby solicitaran que se declarara juicio nulo, lo cual fue negado, mientras que los fiscales se preparaban para presentar a más mujeres que afirman que Cosby las drogó y abusó de ellas mucho antes de conocer a Andrea Constand, la acusadora principal en su segundo juico por abuso sexual.

LA PRIMERA

Llorando incontrolablemente, Chelan Lasha declaró al jurado que conoció a Cosby por medio de un familiar cuando tenía 17 años y aspiraba ser modelo y actriz. Se reunió con el astro en un hotel de Las Vegas en 1986 con el pretexto de que el comediante había arreglado una sesión de fotos para ella.

Dijo que Cosby le dio una pequeña píldora azul que describió como un antihistamínico para ayudarle con un resfriado, junto con dos tragos de amaretto para acabar con la tos. La combinación la dejó inmovilizada y le impidió hablar. Entonces Cosby abusó de ella, tocándole los pechos y frotándose contra su pierna, dijo Lasha.

Apenas podía moverme. Me guio hasta ahí y me acostó en la cama. No pude moverme más después de eso. Él se acostó a mi lado y siguió tocándome los pechos y pegándose a mi pierna. Recuerdo algo cálido tocando mi pierna", dijo.

SÓLO SONRÍE

Al preguntarle qué estaba pasando por su mente, Lasha respondió: "El doctor Huxtable no haría esto. ¿Por qué me está haciendo esto a mí? Se supone que me iba a ayudar a ser exitosa".

Se volteó a ver a Cosby e hizo la declaración que sugirió que él recordaba el encuentro.

Cosby, quien interpretó al bonachón doctor Cliff Huxtable en su exitoso programa de comedia The Cosby Show, le esquivó la mirada y sonrió ligeramente.

Los abogados de Cosby, que buscaban presentar a Lasha como una mentirosa crónica, obtuvieron permiso del juez para decirle al jurado que ella se declaró culpable en 2007 de hacer una falsa denuncia a las autoridades de Arizona. La defensa dijo que eso "pesa sobre su veracidad".

LA SEGUNDA

La otra acusadora que ha testificado hasta ahora, Heidi Thomas, están entre cinco acusadoras adicionales que los fiscales planean convocar.

Thomas, una maestra de música de Colorado, fue su primera testigo.

En 1984 era una aspirante a actriz de 24 años cuando su agente arregló que Cosby le diera consejos de actuación en una sesión en Reno, Nevada. Thomas testificó que Cosby le dio vino mientras ensayaban una escena en la que ella retrataba a una mujer ebria. Dijo que el vino la mareó y Cosby la obligó a tener sexo oral. Recordó sentirse mal y preguntarse, "¿cómo llegué aquí?".

No contiene lágrimas

