Lo califica de ´abusador´

La exesposa de R. Kelly, Andrea "Drea" Kelly, habló sobre el escándalo que rodea a la cantante este lunes en el programa Good Morning Britain.

Acompañada por su hija Abi, de 21 años, Andrea explicó por que se siente en conflicto por la avalancha de acusaciones formuladas contra el artista en las seis partes del documental de Lifetime; en donde se abordan los casos de mujeres y jóvenes que afirman ser sujetos de su abuso sexual y físico.

DEVASTADOR

"Es devastador de corazón, porque llevo dos sombreros. Me siento aquí no sólo como sobreviviente, sino también como la madre de mis (tres) hijos".

"No creo que la gente entienda claramente que estamos tratando con dos personas aquí", dijo, "ahí está R. Kelly, el cantante, y luego está Robert (nombre del intérprete), la persona. Yo y mi hija estamos conectados con Robert, la persona. Así que es muy personal, él es mi ex esposo y el padre de mis hijos".

La ex pareja reconoció que, si bien no puede hablar de las acusaciones de otros, cree que al compartir su propia experiencia podrá salvar vidas, cambiar vidas y aseguró están cerca de hacerlo.

SOBREVIVIENTES

"Sólo puedo hablarles de mi verdad y mi verdad es lo que sobreviví; él me maltrató verbal, emocional, física, sexualmente y tal como estamos hoy, me está abusando financieramente. Dejó de pagar la manutención de niños cuando me presenté en junio de 2018", aseguró.

Mientras tanto, Abi, cuyo nombre real es Joann Kelly, quien dijo que no ha hablado ni visto a su papá en años, confesó que su corazón está desgarrado.

"Es muy doloroso ver que todas estas personas están siendo atacadas.

"Nunca salí y dije lo que dije para que la gente sintiera que lo odio o lo estoy golpeando porque no es eso. Pero si mi padre es una persona tóxica, desafortunadamente, tenemos que amarlo desde la distancia. No hay amor perdido, pero tuve que separarme".

ÉL NIEGA TODO

R. Kelly ha negado sistemáticamente cualquier acusación de abuso o mala conducta y no ha sido condenado por ningún delito relacionado con las acusaciones.

El abogado del cantante, de 52 años, declaró a Good Morning Britain que Kelly ama a sus hijos.

"El Sr. Kelly ama a todos sus hijos y le encantaría verlos. Las acusaciones de Drea (la ex esposa) se investigaron por completo y se determinó que eran infundadas y rechazadas. Por el juez durante su divorcio y están sin mérito ".

Persona tóxica

Andrea estuvo casada con R. Kelly de 1996 a 2009 y su hija Abi afirmó que su padre es una persona tóxica, pero que desafortunadamente, tuvieron que separase por su bien tras maltrató verbal, emocional, físico y sexual.