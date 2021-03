Lo busca Interpol

Ya detenido habrá que solicitar una orden de extradición para trasladarlo de forma legal al territorio mexicano.

El abogado de Daniela Berriel detalló que que "ya está siendo buscando por las autoridades del país y de todo el mundo, en especial en España a donde viajó", por la Interpol.

LA VIOLACIÓN

De acuerdo con lo dicho por Daniela la violación ocurrió hace un año cuando fue invitada por Gonzalo a Acapulco. Ahí se reunieron con amigos entre los que estaba Eduardo "N" quien la penetró sin su consentimiento mientras el actor Gonzalo Peña estaba en la misma habitación.

El pasado 14 de marzo se vinculó a proceso a Eduardo quien está en prisión preventiva y en cuatro o seis meses tendrán una próxima audiencia.

España no determinará si Gonzalo Peña es o no culpable

A Gonzalo lo están buscando y si resultara estar en Europa, el abogado reitera que el Reino de España les pediría las pruebas para permitir la extradición.

"Si España dice que no, a México no le va a interesar hasta que México culmine su proceso, por supuesto habrá que hacer una serie de recursos de carácter internacional a través de la Fiscalía General de la República para que se termine de determinar esas circunstancias. Sigue el trámite, no es que esté inocente, si del tribunal constitucional te dicen ´necesito que la víctima precise más las circunstancias´ habrá que hacerlo pero eso no lo absuelve. Las leyes mexicanas están claras, el hecho lo cometió en México, es únicamente para su traslado lo que hace el tribunal español".

Con respecto al trabajo actual de los abogados de Daniela, en cuanto al caso de Eduardo, Óscar Ramírez explica que tienen que enfocarse en justificar cuál es el daño psicológico a largo plazo que podría tener ella por lo que están buscándole ayuda psicológica especializada.

DE 12 A 24 AÑOS DE PRISIÓN

Autoridades del estado de Guerrero giraron una orden de aprehensión contra el actor de Televisa, Gonzalo Peña, como presunto coautor del delito de violación y la pena que podría alcanzar si resulta culpable es de 12 a 24 años de prisión pero esta también dependerá de lo que suceda en el caso de Eduardo "N" ya que le darían una sentencia menor porque él no cometió la violación sino que la propició.