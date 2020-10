Lo asesinan en Atlanta

El actor Thomas Jefferson Byrd, amigo y estrella de varios filmes del director Spike Lee, fue asesinado la noche del sábado en Atlanta, Georgia, reveló el cineasta a través de sus redes sociales.

"Me entristece anunciar el trágico asesinato de nuestro amado hermano Thomas Jefferson Byrd anoche en Atlanta, Georgia. Tom era mi chico", escribió Lee en Instagram junto a una imagen del fallecido.

Lee indicó que Byrd protagonizó varias de sus películas, entre las que se incluyen Chi-Raq, Clockers: Hermanos de Sangre, Da Sweet Blood of Jesus, Red Hook Summer, Get On the Bus, Girl 6, entre otras.

"Que todos deseemos nuestras condolencias y bendiciones a su familia. Descansa en paz hermano Byrd", finalizó el famoso.

SUS FILMES

Aunque Lee no dio más detalles sobre el deceso del artista, sí compartió más fotos de él de su trabajo en el set de Clockers..., película en la que interpretó al personaje de Errol Barnes; de igual forma compartió un video de Byrd en la que llamó una de sus escenas favoritas en el largometraje.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, además de participar en los filmes de Lee, Byrd también logró una nominación en los Premios Tony al Mejor Actor en el 2003 por su trabajo en la puesta en escena Ma Rainey´s Black Bottom, de August Wilson.

El Departamento de Policía de Atlanta dijo al medio que algunos oficiales fueron enviados alrededor de la 1:45 horas del sábado al domicilio 2257 Belveder Avenue tras un informe de que había una persona herida ahí.

"A su llegada, las unidades localizaron a un hombre que yacía inconsciente en el lugar. Grady EMS respondió a la escena y declaró que el hombre había fallecido por múltiples heridas de bala en la espalda.